Kasadaki parayı beğenmeyince kebap çaldı

İstanbul'da gece girdiği kebapçıda kasadaki parayı beğenmeyen hırsız, dolaptaki köfte ve kebapları çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 17 yaşındaki hırsızı yakaladı.

Haberler - İHA - NTV Haber 22.01.2022 - 12:48

Kasadaki parayı beğenmeyince kebap çaldı

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İstanbul Arnavutköy'de hırsızlık için girdiği kebapçıda kasadaki parayı beğenmeyen kişi, dolaptaki köfte ve kebapları çaldı.

Olay, Fatih Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi.

Gece cadde üzerinde bulunan kebapçıya camdan giren hırsız dakikalarca kasayı açmaya çalıştı.

Hırsız, uzun uğraşlar sonucunda açtığı kasadaki parayı çaldı.

Parayı az bulan hırsız, dolapta ertesi gün satılmak üzere hazırlanmış kebap ve köfteleri çalıp kaçtı.

Hırsızlığın farkına varan iş yeri sahibi Mikail Tanrıverdi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 17 yaşındaki hırsızı yakaladı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

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