Kasadan vasiyeti çıktı! HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış

Terör örgütüne 15 Temmuz sabahı dokuz ilde yeni bir operasyon düzenlenmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında yurt genelinde 800 şubesi bulunan HAKMAR isimli zincir market ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet güçleri Doruk'un adresinde arama gerçekleştirdi. Aramada kasa içerisinde bir vasiyetname ele geçirildi.

Zeki Doruk imzalı vasiyetnamede, HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerin zekatlarının terör örgütüne verilmesinin istendiği görülüyor.