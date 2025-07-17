Kasadan vasiyeti çıktı! HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan HAKMAR isimli zincir marketin sahibi Zeki Doruk'un evindeki kasadan vasiyetnamesi çıktı. Söz konusu metinde Doruk'un mal varlığını örgüte bıraktığı yazıyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Terör örgütüne 15 Temmuz sabahı dokuz ilde yeni bir operasyon düzenlenmişti.
ZİNCİR MARKETİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında yurt genelinde 800 şubesi bulunan HAKMAR isimli zincir market ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyet güçleri Doruk'un adresinde arama gerçekleştirdi. Aramada kasa içerisinde bir vasiyetname ele geçirildi.
Zeki Doruk imzalı vasiyetnamede, HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerin zekatlarının terör örgütüne verilmesinin istendiği görülüyor.
ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Doruk’un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.
Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Doruk'un 19 şirketine daha kayyum atandı.
Kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:
1- UNKAR GIDA
2- HAKET HAYVANCILIK
3- YUMTAT GIDA
4- YZK EŞMEKAYA TARIM
5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK
6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.
7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.
8- RENÇBER BAKLİYAT
9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK
10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL
11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK
12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK
13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK
14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET
15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.
17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
20-HAKMAR GIDA
21-HAKMAR MAĞAZACILIK
22-TATBAK GIDA
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