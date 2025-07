Kasadan vasiyeti çıktı! HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Doruk’un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Doruk'un 19 şirketine daha kayyum atandı.

Kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

1- UNKAR GIDA

2- HAKET HAYVANCILIK

3- YUMTAT GIDA

4- YZK EŞMEKAYA TARIM

5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK

6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.

7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.

8- RENÇBER BAKLİYAT

9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK

10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL

11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK

12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK

13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK

14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET

15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.

17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

20-HAKMAR GIDA

21-HAKMAR MAĞAZACILIK

22-TATBAK GIDA