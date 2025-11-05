Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
05.11.2025 02:00
DHA, Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da bir kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü Coşan, Ensari Coşan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Zülfü Coşan ile Ensari Coşan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Olay anına ilişkin, çevredekiler tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.