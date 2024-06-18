Kasaplarda yoğunluk 2 kat arttı! "Kurban Bayramı bizim için harman zamanı"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nde binlerce hayvan kurban edildi. Kurban ibadetini yerine getiren bazı vatandaşlar etlerini kendi çabalarıyla kesip maddi durumu yeterli olmayan kişilere dağıtırken, bazıları da bu konuda kasaplardan yardım aldı.



Hizmet verebilmek için herkes bayram yaparken iş başında olan kasaplar, evde etin tam olarak neresini nasıl keseceğini bilemeyen ve kıyma çektirmek isteyen vatandaşların talepleri nedeniyle normaline göre 2 kat daha yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade etti.



"İŞİMİZ NORMALE GÖRE 2 KAR ARTTI"



Eskişehir'de 25 yıldır kasaplık yapan 42 yaşındaki Mehmet Karadağlı, "Bayram nedeniyle büyük bir yoğunluk içerisindeyiz. Kurban Bayramı bizim için harman zamanı. Herkes bayram ve tatil yaparken biz işimizin başındayız. Evde kendi başına hayvanın tam olarak neresini kesip kullanacağını bilemeyen vatandaşlar bize geliyorlar. Etlerini ayırmamızı veya kıyma çektirmemizi isteyen vatandaşlar işimizi normaline göre 2 kat arttırdı. Bayram süresince vatandaşlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.