Kasasında yolcu taşıyan çekicinin şoförüne adli ve idari işlem

Atatürk Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bir oto çekicinin kasasında seyahat eden çocuğu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, çekicinin plakasından yola çıkarak sürücünün E.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan E.A. hakkında, "Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek" maddesinden 8 bin 463 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca E.A. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldı. E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.