Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı

2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.

Üç isim yarın ifade verecek.

DİZİDE “KAZIM KAŞİFOĞLU” İSİMLİ KARAKTER YER ALIYOR



Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının ardından “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki ayrıntılar gündeme gelmişti.



Dizinin 123’üncü bölümünde “Kazım Kaşifoğlu” adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterin, gerçekte Kozinoğlu’nu anlattığı öne sürülmüştü.

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.

Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 12 Eylül'de Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Gece yarısı aralarında bir muhabirin de olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu.

Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye 'ye dönünce 2011'de tutuklandı.

Kozinoğlu,12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti.

Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.



KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İDDİASI

İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor.

Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı.

FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor.