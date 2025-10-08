Kaşıklar, kuzu kafaları, kadın figürleri... Mezarlıklardan çıkan "büyüler" hayrete düşürüyor

Diyarbakır'da mezarlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı "büyüler" karşısında şaşırdığını söylüyor.

'da mezarlıklardan çıkan büyüler görenleri hayrete düşürüyor.

Diyarbakır'da uzun yıllardır mezarlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüler karşısında şaşırdığını söyledi.

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti.

Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.

