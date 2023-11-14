KASIM AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ: Aile Destek Ödemesi hesaplara yattı mı?

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, Kasım ayında ne zaman yatacağı sorgulanıyor. İşte, Kasım ayı Aile Destek ödemelerinde son gelişmeler...



KASIM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 Kasım 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.



Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.



Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.



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