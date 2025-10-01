Kasım ara tatili başlangıç tarihi 2025: İlk ara tatil ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri, yaz tatilinin ardından okula başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin dinlenmeleri ve stres azaltmaları için kısa bir tatil imkanı yaratan ara tatil dönemi, özellikle sınav senesindeki öğrencilere büyük rahatlık sağlıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman?



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.



YARIYIL TATİLİ OCAK AYINDA



Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.