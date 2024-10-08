Kasım celbi ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Zorunlu askerlik yükümlülüğü için tecil bozduran binlerce vatandaşın gündeminde kasım celbi yer alıyor. 2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 Kasım ayı askerlik sevk ve celp tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. İşte, MSB'nin askerlik yerlerini açıklayacağı tarih...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu.
Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.
"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.
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