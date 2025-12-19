Kasım Garipoğlu'nun şoförü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alındı.

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi.

KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI VAR

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

ARALARINDA BİR OYUNCUNUN DA BULUNDUĞU 8 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan Eser K., İsmail Ahmet A. “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan oyuncu Saadet Ezgi E. de gözaltına alındı.