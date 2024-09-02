Kasım Gülpınar kimdir? Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli?

Kasım Gülpınar, sosyal medyada siyaset gündemini yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kasım Gülpınar kimdir? Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli?

Kasım Gülpınar kimdir? Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli?

Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı.

TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde yeniden aday olmadı ve 10 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı.

Daha sonra AK Parti'den 23 Ocak 2024 tarihinde istifa ederek, 'ne (YRP) katıldı.

YRP adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerinde yüzde 38,9 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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