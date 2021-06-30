Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

Kasımpaşa sahilinde bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

İHA 30.06.2021 - 08:27

Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

Kasımpaşa sahili vapur iskelesi civarında teknesiyle seyir halindeki  kaptan Hasan Mutlu su yüzeyinde cansız şekilde duran bir kişiye rastladı.

Deniz polisleri ve dalgıçların müdahalesiyle denizdeki şahıs, Kasımpaşa İskelesi’ne çıkartıldı. Denizden çıkartılarak tabuta koyulan kişinin cansız bedeni kimlik tespiti için Adli Tıp Morguna götürüldü.

Yapılan kontroller sonucunda şahsın 48 yaşındaki Kemal Şahin olduğu öğrenilirken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

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