Kasımpaşa tribün liderinin katili yakalandı

İstanbul'da Kasımpaşa tribün liderini öldüren ve ünlü bir gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdiği tespit edilen Ahmet Ekiz yakalandı.



Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin, Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Ustahüseyin'i öldüren şüphelilerden Ahmet Ekiz'in Ataşehir'de saklandığı belirlendi.



Saldırının gerçekleştirildiği araçtaki şüphelilerden biri olduğu öğrenilen Ekiz, saklandığı evde gözaltına alındı.



Ekiz'le ilgili yapılan çalışmalarda organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ''Daltonlar'' olarak bilinen tetikçilerinden olduğu saptandı.



Ekiz'in aynı zamanda eylül ayında Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübüne düzenlenen, Yasin Keskin isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ortaya çıktı.

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