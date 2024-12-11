Kasisten hızlı geçen otobüsün içinde düştü: Pipetle besleniyor!

Bolu’da 10 Kasım tarihinde memleketi Göynük ilçesine gitmek üzere 78 yaşındaki Şefika Çınar, Kalıcı Konutlar’dan merkeze giden 10 numara hattındaki seyreden özel halk otobüsüne bindi. Kalıcı konutlardan şehir merkezine giden otobüs, iddiaya göre hızını artırdı. Kavşağa gelmeden önce bulunan bir kasisten otobüsün hızlı geçmesi sonucunda yolcular savruldu. Bu esnada otobüsün arka koltuğunda oturan Şefika Çınar ise yere düştü. Yolcuların otobüs içerisinde savrulması sonucunda şoför otobüsü durdurdu.



Kaza nedeniyle Şefika Çınar düştüğü yerden kalkamadı. Olay yerine ambulans çağırıldı. Ambulans doktoruna ayaklarını oynatamadığını ifade eden Çınar hastanede çekilen MR sonrasında belinin kırıldığını öğrendi. Yaklaşık 1 aydır yatağa bağımlı olarak yatan Çınar, besin ihtiyacını pipetle karşılıyor. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağını dile getiren yaşlı kadın, “Şikayetçi olacağım. Çektiğim acıyı tarif bile edemem. On beş, yirmi gün boyunca ne kadar bağırdım, siz bilemezsiniz. Kimse gelip halimi hatırı sormadı” dedi.



“HAVAYA FIRLADIK VE SERT BİR ŞEKİLDE DÜŞTÜK”



Olayın nasıl yaşandığını anlatan Şefika Çınar, "Otobüs aşağıya doğru giderken birden hızlandı. Ben en arkada oturuyordum; inmem kolay olsun diye kapının yakınında bir yer seçmiştim. Bir kasisten geçerken öyle bir sarsıldık ki anlatamam. Hepimiz havaya fırladık ve sert bir şekilde düştük. Belimde korkunç bir ağrı başladı. Bağırıp yardım istedim." dedi.



“AMA BEN KALKAMADIM”



Kaza sonrasında yerinden kalkamadığını ve ayaklarını oynatamadığını dile getiren Çınar, “Otobüs durdu. Ama ben kalkamadım. Gelen ambulans ilk başta başka yaralıları aldılar. Onlar çıkıp başka bir araca bindirildi. Beni ise ikinci bir ambulans aldı. Doktor hemen ‘Ayaklarını oynatabiliyor musun?’ diye sordu. Beni ambulansa bindirip hastaneye götürdüler. Çok korkmuştum. Hastanede MR çekildi ve belimde kırık olduğu söylendi” ifadelerini kullandı.



“ŞU ANDA YÜRÜYEMİYORUM”



Yaklaşık bir aydır yatağa bağımlı olduğunu ve sorumlulardan şikayetçi olacağını söyleyen Şefika Çınar, “Şu anda yürüyemiyorum. Doktor yürümeme izin vermiyor. Hatta tuvalete gitmeme bile izin yok. Şikayetçi olacağım. Çektiğim acıyı tarif bile edemem. On beş, yirmi gün boyunca ne kadar bağırdım, siz bilemezsiniz. Kimse gelip halimi hatırı sormadı” diye konuştu.