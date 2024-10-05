Kasiyer Merve cinayeti davasında tahliye kararı

20 Ağustos 2023 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkta buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse Simay K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.'yi elinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak parkın karşısındaki markete sığındı. Kız arkadaşı Buse Simay K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar (25) ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Yusuf S.'ye 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18)ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. (20) için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.