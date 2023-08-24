Kasiyer Merve'nin cinayet şüphelisi: İstemeden oldu

Amca çocuklarının kız kavgasında masum bir kadın öldürüldü.



Olay, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Hasan Söylemez ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez, parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı de getirdi.

Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın arkasına sığınan Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı.



Göğsüne saçmalar isabet eden Merve Acar ile Hasan Söylemez, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar ve Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

