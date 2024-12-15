Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir züccaciye dükkanına gelen genç, bilinmeyen bir nedenden dolayı kasiyerle tartışmaya başladı. Ardından hızla iş yerinden çıkan kişi, dakikalar sonrasında bıçakla olay yerine geri döndü. Önce kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayan genç, ardından dükkanın önünde bulunan ürünleri sokağa fırlatarak bağırmaya başladı.