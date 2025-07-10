Kasklı işkenceci hakkında yeni gelişme
Adana'da iki genci ve yaşlı bir adamı yüzünü gizlemek için kask takarak döven İ.E. ve beraberindeki iki kişi tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iddiaya göre İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen H.D. (17) ve A.T.'yi (22) mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.
Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla acımasızca dövdü. O anlar, beraberindeki kişilerden biri tarafından cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin "Kurban olayım yapma!" diye yalvarmaları dikkat çekti.
GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.,(28) 'yi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu.
Ancak ifadesi inandırıcı bulunmayan İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
BAŞKA BİRİNİ DAHA DÖVDÜLER
Soruşturma sürerken, İ.E.'nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Bu kez darp edilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi.
Aynı mahallede kaydedilen videoda, İ.E. ve yanındaki H.K.D. (25) ile İ.A (25)'ın yaşlı adamı sopalarla dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.
Çıkan yeni görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E tekrar yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde İ.E ve yanındaki H.K.D ile İ.A'da yakalandı.
İ.E emniyetteki sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" dediği öne sürüldü.
H.K.D ve İ.A.'da suçlamaları kabul etmedi.
TUTUKLANDILAR
"Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen üç şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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