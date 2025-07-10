Kasklı işkenceci hakkında yeni gelişme

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iddiaya göre İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen H.D. (17) ve A.T.'yi (22) mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla acımasızca dövdü. O anlar, beraberindeki kişilerden biri tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin "Kurban olayım yapma!" diye yalvarmaları dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.,(28) 'yi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu.

Ancak ifadesi inandırıcı bulunmayan İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

