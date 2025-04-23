Kasksız motosiklet sürücüsüne ceza

Motosiklet kazalarının ve beraberinde can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla şehir genelinde sıkı denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir genelinde kuralsız hiçbir motosiklet ve sürücüsüne geçit vermiyor.



Selçuk Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde ekipler dün 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü bir genci durdurdu.



Ehliyeti olan ancak motosikletine plakasını takmayan ve başında kaskı olmayan B.D. isimli genç sürücüye plaka ve kask takmamaktan 16 bin 705 lira ceza kesildi.

