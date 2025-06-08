Kasksız sürüş canına mal oluyordu! Başını asfalta çarpıp ağır yaralandı
Sakarya'da 30 yaşındaki bir adam, kasksız şekilde kullandığı motosikletin devrilmesiyle yere savrularak ağır yaralandı.
Kaza, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi.
C.K. (30) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kask takmayan sürücü, savrularak başını sert şekilde asfalt zemine çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Ağır yaralanan C.K.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. C.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Görüntülerde, motosikletin savrularak devrilmesi ve kask takmadığı görülen sürücünün sert şekilde yere çarpması yer alıyor.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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