Kassam Tugayları kimdir, kaç kişiden oluşuyor?

Kassam Tugayları kaç kişiden oluşuyor?

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 30 bin civarında silahlı üyesi olan 6 tugaydan oluşuyor. Bu tugaylar da kendi içinde farklı birimlere bölünüyor.

Stratejileri ve yapısı



Tugaylar, 1 Ocak 1992'de kendilerine bağlı bir hücre tarafından yayınladığı ilk açıklamayla, Hamas'ın silahlı kanadı olduğunu duyurdu. Tugaylar, 80 öncesi Filistinli Marksist grupların aksine strateji olarak sadece Filistin toprakları içerisinde eylem yapmayı benimsiyor.



Filistin dışından milis destek kabul etmiyor



Filistin dışından hiçbir milis desteğini kabul etmeyen grup, mensuplarını dini, kültürel ve ahlaki yoğun bir eğitim sürecinden geçiriyor.



Gilad Şalit'i esir almışlardı



Tugaylar, askerleri esir almak gibi bir çok operasyon da yapmıştı. Bunların en önemlisi 2005'de İsrailli er Gilad Şalit'i esir alması ve böylelikle İsrail'le antlaşma yaparak bin 27 Filistinli'yi serbest bıraktırması olmuştu.



Kassam, Gazze'ye karşı (2008 ve 2012) yıllarında açılan savaşta İsrail'e karşı koyma imkanı sağlamakla kalmamış aynı zamanda büyük teknolojik imkanlara sahip İsrail Ordusu'na büyük zararlar vermişti.