Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında dün akşam bir saha komutanının öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu

Kassam tarafından yapılan açıklamada, 'ın güneyindeki Cedide Marjaiyun kasabasından Kassam'ın saha komutanı Hüseyin Mahmud en-Nadir'in pazartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kassam'dan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından 'in kuzeyindeki bölgelere 40 füze ateşlendiği kaydedilmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA 492 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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