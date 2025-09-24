Kaş'ta jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigarayla mücadele çerçevesinde Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda (E.D.) isimli şahsın işletmesinde ve aracında arama yaptı.

Yapılan aramada 300 paket kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara, 80 adet elektronik sigara likiti, 45 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram nargile tütünü, 20 adet puro, 80 bin adet dolu makaron ve 70 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtild