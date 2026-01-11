Kaş'ta kar sürprizi: Kar görmek isteyenler yolu kilitledi
11.01.2026 16:29
AA
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerindeki Gömbe Mahallesi'ne kar yağdı. Kar yağışını görmek için bölgeye gidenler, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yurt genelindeki soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi Uçarsu mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
KAR GÖRMEK İSTEYENLER YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
Bölgenin karla kaplandığını gören çok sayıda kişi, araçlarıyla yüksek kesimlere giderek karın tadını çıkardı. Bazıları piknik yaparken bazıları da kar topu oynayarak eğlendi.
Yayla yoluna çok sayıda kişinin gitmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.