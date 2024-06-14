Kaş’ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi’ni yayımladı.



Kararnameyle 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.



Kararnamede dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor.



Onlardan bir tanesi, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu…