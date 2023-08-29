Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Cide İlçesi'nin Kasaba Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Kaya'dan bir süredir haber alınamıyordu.
Durumdan şüphelenen yakınlarının ihbarı üzerine Ahmet Kaya'nın yaşadığı adrese gelen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında Ahmet Kaya'nın cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk incelemeler sonucunda kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybettiği düşünülen 58 yaşındaki Kaya'nın asıl ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
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