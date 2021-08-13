Kastamonu Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım malzemesi taşınan TIR'da yangın çıktı.



Olay, sabah saatlerinde, Bostan köyü mevkisinde meydana geldi. Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapatarak önlem aldı.



Bu sırada alev alev yanan TIR'ın dorsesinde bulunan jeneratör, büyük gürültüyle patladı.

Görüntüde, patlama ile birlikte görevlilerin yaşadığı panik de yer aldı.



Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan olmadı.