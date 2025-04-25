Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda heyelan

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.



Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yaklaşık 40 metrelik kısımda yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.



Yolun çöken kısmı ve yürütülen çalışmalar drone ile görüntülendi.