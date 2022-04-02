Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay Deresi üzerindeki 4 köprü geçen yıl meydana gelen sel felaketinde zarar gördü.

Ulaşımın sağlanması için yerine geçici köprüler inşa edildi. Ancak eriyen kar nedeniyle Akçay'ın debisi bir kez daha yükseldi. Taşkın nedeniyle 4 köprü yıkıldı.



10 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR



Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.



İnebolu ilçesinde de eriyen kar suları nedeniyle Zarbana Çayı'nın taştı. 10 köyü birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.



Dere kenarından geçen enerji nakil hatları da selde zarar gördü. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı köylerde enerji verilemiyor.