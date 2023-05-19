Kastamonu Kalesi'nde feci ölüm

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi.



Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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