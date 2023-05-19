Kastamonu Kalesi'nde feci ölüm

Kastamonu'da bir kişi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesi'nden düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.