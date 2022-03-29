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Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü: Başına poşet geçirilen kişi öğretmen değil

Kastamonu'da bir sınıfta başına poşet geçirilirken videosu çekilip sosyal medyada paylaşılan kişinin öğretmen olmadığı açıklandı. Lisede iki öğrencinin şaka amaçlı görüntüyü kaydettiği ortaya çıktı. Video ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 14:00

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü: Başına poşet geçirilen kişi öğretmen değil

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Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kentteki bir lisede kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada "öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi" başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

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