Kastamonu ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Kastamonu'ndaki ormanlarda renk cümbüşü yaşanmaya başlandı.
Kastamonu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi.
Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, yeşil, sarı ve kahverengiye dönen farklı tonlarıyla sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.
Ormanın kenarından uzayıp giderek ilçelerin il merkezine ulaşımı sağlayan karayolu güzergahı, hazan renkleri arasında keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Karadeniz'in mavisiyle buluşan sonbahar renkleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
