Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sökmen hayatını kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen geçirdiği kalk krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sökmen hayatını kaybetti

Ankara'da dün akşam saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sökmen'in naaşı, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine götürüldü.

Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta ailesi ve yakınları ve Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenlerin katıldığı törenle toprağa verildi.

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