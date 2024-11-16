Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sökmen hayatını kaybetti
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen geçirdiği kalk krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara'da dün akşam saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sökmen'in naaşı, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine götürüldü.
Mahmutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta ailesi ve yakınları ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, akademisyenlerin katıldığı törenle toprağa verildi.
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