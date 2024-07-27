Kastamonu Valiliği’nden kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu için yaptığı kuvvetli sağanak tahmininde ardından uyarıda bulundu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanabilecek, sel, dolu yağışı ve fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu’nun iç kesimlerinde 27 Temmuz saat 11.00- ile saat 18.00 arasında beklenen yerel olarak kuvvetli sağanak gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen sağanak sebebi ile ani sel baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.