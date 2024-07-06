Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

-Taşköprü kara yolu Hacıbey ile Etyemez köyleri yol ayrımında 13 Mayıs 2005'te Halil Çamyaran'ın bir otomobilde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması olayının aydınlatılması amacıyla yaklaşık bir yıl önce yeniden çalışma başlatıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden H.K. ve N.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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