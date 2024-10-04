Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çevik köyünde Adem Duman'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Taşköprü ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın yangına müdahalede bulundu.
Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken 2 katlı ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kastamonu
- Yangın