Kastamonu'da 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 12 yaralı

Kastamonu 'da E.M. yönetimindeki 34 BND 79 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 18 BH 887 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.M. yönetimindeki otomobil, S.T'nin kullandığı 34 TJ 4962 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Ş.K, F.O, C.Ç, S.T, H.S, A.K, Ö.F.K, İ.K. ve M.F.M. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan İ.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.