Kastamonu'da 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 12 yaralı

Kastamonu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 12 yaralı

'da E.M. yönetimindeki 34 BND 79 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 18 BH 887 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.M. yönetimindeki otomobil, S.T'nin kullandığı 34 TJ 4962 plakalı otomobile çarptı.

Kastamonu'da 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 12 yaralı - 1

Kazada sürücülerle araçlardaki Ş.K, F.O, C.Ç, S.T, H.S, A.K, Ö.F.K, İ.K. ve M.F.M. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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