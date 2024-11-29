Kastamonu’da 3 ayrı suçtan araması bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

Kastamonu’da jandarma ekipleri, 3 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kastamonu’da 3 ayrı suçtan araması bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu’nun merkez ilçesinde 3 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan B.D. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...