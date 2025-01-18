Kastamonu'da 3 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Çalışmada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan L.K. ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.G. yakalandı.



Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.