Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın: 22 büyükbaş ve 3 köpek öldü

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu. Olayda 22 büyükbaş hayvan ile 3 köpek öldü.

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın: 22 büyükbaş ve 3 köpek öldü

Alpı köyünde oturan Ahmet Kurt'un evinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek önce Ahmet Çaycı'nın evine, ardından da bir ahır ile diğer 2 eve sıçradı.

Yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın: 22 büyükbaş ve 3 köpek öldü - 1

Güçlükle söndürülen yangında Kurt ve Çaycı'nın evi ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde de hasar meydana geldi.

Olayda ahırdaki 22 büyükbaş hayvanın yanı sıra 3 köpek öldü.

İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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