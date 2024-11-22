Kastamonu'da 40 litre etil alkol ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 40 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da 40 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte kaçakçılığının önlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde, 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili ekipler tarafından yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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