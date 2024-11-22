Kastamonu'da 40 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkol kaçakçılığının önlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde, 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili ekipler tarafından yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.