Kastamonu'da anız yangını: 4 dönüm tarla zarar gördü

Kastamonu'da anız kaynaklı çıkan yangın çıktı. 4 dönüm tarla zarar gördü. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Kastamonu'da anız yangını: 4 dönüm tarla zarar gördü


'da saat 19.00 sıralarında Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi.

İddiaya göre H.Ç.'ye ait tarlada başlayan anız yangını, bir anda yan tarafta bulunan İ.T.'ye ait saman balyalarının olduğu tarlaya sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tarlayı sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu yangın söndürülerek, soğutma çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen olayda 4 dönüm tarla yanarken, 100 adet saman balyası da alevlere teslim oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

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