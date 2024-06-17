Kastamonu'da araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

'da  Emre Ataklı (29) idaresindeki hafif ticari araç, Ağlı ilçesi Yağlıca köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan Cevdet Var (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Melahat Var'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçta bulunanların, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.

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