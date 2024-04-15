Kastamonu'da aranan 78 kişi yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 1-14 Nisan tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 78 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan hakkında "mala zarar verme" suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö., "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan M.A., 5 ayrı suçtan 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.T., "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.P., "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.K., "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.Ç. ve "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan R.Ş. tutuklandı.