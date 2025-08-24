Kastamonu'da baba ile kızı ayıran kaza
Kastamonu'da hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada 15 yaşındaki Zeynep K. yaşamını yitirdi. Kazada baba S.M.K. ise ağır yaralandı.
Kastamonu'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki çocuk öldü, babası ağır yaralandı.
A.D. (36) idaresindeki 55 APL 470 plakalı hafriyat kamyonu, Aşağı Elyakut köyü mevkisinde S.M.K'nin (39) kullandığı 37 BL 489 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, otomobil hurdaya döndü.
Otomobilde bulunan Zeynep K. (15) kaza yerinde hayatını kaybetti, babası S.M.K. ağır yaralandı.
Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep K'nin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili hafriyat kamyonu sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
