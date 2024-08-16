Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişiden acı haber

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kastamonu'da batan teknede kaybolan iki kişiden acı haber

’nun Cide ilçesinde 5 gün önce denize açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gülcan'ın (16) cansız bedenleri bulundu.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sabah saatlerinde sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.

Helikopter ve AFAD ekiplerinin dron ile arama yaptığı çalışmalara zaman zaman hava şartları nedeniyle ara veriliyor.

Çalışmalar kapsamında kaybolanlardan Esmanur Gülcan'dan sonra Hülya Mütevelli'ye ait olduğu değerlendirilen ikinci ceset de bulundu.

Cide açıklarında ulaşılan ve Gideros koyundan ekiplerce çıkarılan cesetler kimlik tespit çalışmaları için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2024

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2024

Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Freni tutmayan tır ters döndü: Şoförün burnu bile kanamadı

Freni tutmayan tır ters döndü: Şoförün burnu bile kanamadı

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Pendik'te drift yapan sürücüye 48 bin 868 lira ceza kesildi

Pendik'te drift yapan sürücüye 48 bin 868 lira ceza kesildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...