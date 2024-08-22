Kastamonu'da batan teknenin kaptanına 11 gündür ulaşılamadı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmaları 11 gündür sürüyor.

Kastamonu'da batan teknenin kaptanına 11 gündür ulaşılamadı

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Kürelioğlu'nu arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve polis personeli katılıyor.

Helikopter, dron, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazlarıyla (ROV) yapılan aramalarda, şu ana kadar kayıp kaptana ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Ekipler, kaybolanlardan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'nin cesedini Gideros Koyu açıklarında 16 Ağustos'ta bulmuş, "Maviş" isimli tekne de jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılmıştı.

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