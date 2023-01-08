Kastamonu'da Belediye Başkanı uğradığı saldırıda yaralandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği bir işyerinde, bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Başkan Yaşar, uğradığı saldırıda aldığı ağır darbeler nedeniyle yaralandı.

Kastamonu'da Belediye Başkanı uğradığı saldırıda yaralandı

’nun Pınarbaşı ilçesinde yeni açılan kuaför salonunu ziyaret eden Pınarbaşı Şenol Yaşar, F.Ş. isimli bir kişinin saldırısına uğradı.

sırasında merdivenlerden düşen Başkan Yaşar, yaralandı. İşyeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Başkan Şenol Yaşar, Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başkan Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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