Kastamonu'da beylik tabacasıyla eşini öldüren polis tutuklandı

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde 15 Ekim'de eşi Burçin Sevgi T'yi tabancasıyla öldüren ve daha sonra teslim olan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Üç yaşında bir kız çocukları olan polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında evlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.