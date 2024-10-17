Kastamonu'da beylik tabacasıyla eşini öldüren polis tutuklandı

Kastamonu'da tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.

Kastamonu'da beylik tabacasıyla eşini öldüren polis tutuklandı

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde 15 Ekim'de eşi Burçin Sevgi T'yi tabancasıyla öldüren ve daha sonra teslim olan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memuru E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu'da beylik tabacasıyla eşini öldüren polis tutuklandı - 1

Üç yaşında bir kız çocukları olan memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında evlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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